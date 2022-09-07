Kahire'de gergin anlar! Mısır heyeti, Arap Birliği toplantısını terk etti

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Şukri liderliğindeki Mısır heyeti, Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un başkanlık etmesi nedeniyle toplantıdan ayrıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, basına yaptığı açıklamada, "Resmi oturum başlamadan önce Arap dışişleri bakanlarının istişare toplantısında bu konu masaya yatırıldı. Bu konu hakkındaki toplantıların sonuçlarını beklememiz gerekiyor." dedi.

Ne olmuştu?

Libyalı bazı kaynaklar, Mısır'ın, bugün yapılacak Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Menguş'un başkanlık etmesini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

Aynı kaynaklar, Arap Birliği Mısır temsilcisinin "Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa hükümeti Dışişleri Bakanı Hafız Kaddur'un oturuma başkanlık etmesi için" diğer ülke temsilcileriyle görüştüğünü kaydetmişti.

Ayrıca Başağa hükümeti de Arap Birliğine, "Menguş'un Libya'yı temsilen Genel Kurulda oturuma başkanlık etmesinin uygun olmayacağı ve Libya'nın meşru hükümetinin kendileri olduğu" yönünde bir mektup göndermişti.

Libya 9 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliğinin bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen bir toplantısına başkanlık ediyor.