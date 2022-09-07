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Dünya Kahire'de gergin anlar! Mısır heyeti, Arap Birliği toplantısını terk etti
Dünya

Kahire'de gergin anlar! Mısır heyeti, Arap Birliği toplantısını terk etti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyet, başkent Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının açılışı sırasında salonu terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 09:09:00 -
Kahire'de gergin anlar! Mısır heyeti, Arap Birliği toplantısını terk etti

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Şukri liderliğindeki Mısır heyeti, Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un başkanlık etmesi nedeniyle toplantıdan ayrıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, basına yaptığı açıklamada, "Resmi oturum başlamadan önce Arap dışişleri bakanlarının istişare toplantısında bu konu masaya yatırıldı. Bu konu hakkındaki toplantıların sonuçlarını beklememiz gerekiyor." dedi.

Ne olmuştu?

Libyalı bazı kaynaklar, Mısır'ın, bugün yapılacak Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Menguş'un başkanlık etmesini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

Aynı kaynaklar, Arap Birliği Mısır temsilcisinin "Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa hükümeti Dışişleri Bakanı Hafız Kaddur'un oturuma başkanlık etmesi için" diğer ülke temsilcileriyle görüştüğünü kaydetmişti.

Ayrıca Başağa hükümeti de Arap Birliğine, "Menguş'un Libya'yı temsilen Genel Kurulda oturuma başkanlık etmesinin uygun olmayacağı ve Libya'nın meşru hükümetinin kendileri olduğu" yönünde bir mektup göndermişti.

Libya 9 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliğinin bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen bir toplantısına başkanlık ediyor.

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Yorumlar

Corum

Arab ne zaman  bir olduki de simdi terk etmis arab birligi olsa ne olur olmasa ne olur hukumsuz

"sorunlari artirmada, zulme seyirci kalmakta, siyonizme ve emperyslistlere yalakalikta" BIRLIK boyle olur!

Filistin davasina, amerkan zulmune, zalim abd darbevilerine, sisi-esed vs diktatorlere ses cikarmayanlar onurunu kaybetmistir
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