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Aktüel

Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi

Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:41:11 -
Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi

Kağızman’da çiftçilere ot biçme makinesi verildi.


Kars’ın Kağızman İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 4 banka kredi projesi kapsamında 5 adet BCS marka ot biçme makinesi alındı. Alınan 5 adet ot biçme makinesini sahiplerine teslim edildi.


Üreticilerden her sene talebe göre sipariş alındığını belirten Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, “Ziraat Odası Başkanlığı olarak gerekli yerlerle görüşerek çiftçilerimize kolaylık olarak düşük faizli çiftçi kredisiyle çiftçilerimize BCS marka ot biçme makinesi temin ettik” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından ot biçme makineleri sahiplerine teslim edildi. Ot biçme makinelerini alan çiftçilerin mutluluğu yüzüne yansıdı.

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