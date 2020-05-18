Kağızman’da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.
Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada yaralanan 3 güvenlik personeli askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.