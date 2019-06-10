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Kağıtspor’un özel yüzücüsü, olimpiyatları hedefliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün özel sporcusu Firuze Şevval Devrim, Olimpiyatlarda madalya hedefliyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
Kağıtspor’un özel yüzücüsü, olimpiyatları hedefliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün özel sporcusu Firuze Şevval Devrim, Olimpiyatlarda madalya hedefliyor.


Kağıtspor’un başarılı yüzücüsü özel sporcu Firuze Şevval Devrim 19 yaşında ve 1,5 yıldır mavi beyazlı kulüp için yüzüyor. Annesinin desteği ile yüzme sporuna başlayan Devrim, hocaları ve takım arkadaşları ile yüzme sporunu yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor. Özel sporcu Firuze Şevval Devrim, katıldığı her şampiyonada üst düzey başarılar elde etti.


İlk olarak yarıştığı Anadolu elemelerinde birinci olan Devrim sonrasında Kocaeli’de yapılan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda mavi beyazlı kulübüne, 200 metre ve 400 metre serbest stilde altın, 50 metre ve 100 metre serbest stilde ise gümüş madalya kazandı. Kazandığı üst üste madalyalar neticesinde milli takım kadrosuna giren Devrim, hedefinin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi kazanmak olduğunu dile getirdi.


Devrim’in bu yıl Antalya’da yapılacak olan Özel Sporcu Olimpiyatlarında derece yapmasını beklediğini dile getiren antrenörü Talha Altuntaş, “Firuze Şevval, çok sıkı çalışarak arkadaşlarına örnek oluyor ve bu çalışmalarının karşılığını fazlası ile alacağına inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
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