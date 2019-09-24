Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden destek

2019-2020 eğitim yılının ilk günü 60 bine yakın öğrenciyle ders başı yapan Kâğıthane ilçesinde daha kaliteli eğitim için planlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

20’ye yakın proje

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yeni eğitim dönemi için yayımladığı mesajda öğrencilere birçok müjde verdi. Başkan Öztekin yakın gelecekte çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sunacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek ana başlıkları şu şekilde sıraladı: Uygulamalı Eğitim Platosu, Uzay Evi Projesi, Stüdyonuz Bizden, Kültür ve Sanat Akademileri, Proje Üretim Merkezi, Engelliler Eğitim Kampüsü, Kreşler, Gençhane, Sporcuhane, Kütüphaneler, Genç Girişimci Merkezi, Gençlik Kulübü, Yeni Okullar, Spor Kompleksi, Engelliler Merkezi…

Bakım ve onarımlar tamamlandı

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki okul müdürleriyle yaptığı istişare toplantısı sonucu gelen talep ve önerileri değerlendirerek, yaz tatilinde okulların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağladı. Belediyeye bağlı ekipler üç aylık sürede okullarda temizlik, bahçe düzenlemesi, merdiven, asfalt ve korkuluk tadilatlarının yapımını üstlendi. Kâğıthane Belediyesi ayrıca okullardan gelen kütüphane, spor ve kırtasiye malzemesi ihtiyaç taleplerini de değerlendirerek öğrencilerin yeni döneme eksiksiz şekilde başlamalarını sağladı.

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek

Kâğıthane Belediyesinin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek programına başvurular devam ediyor. Eğitim amaçlı sosyal yardım başvuru şartlarından bazıları ise şöyle: Öğrencinin istanbul dışında 4 yıllık devlet üniversitesinde okuması gerekiyor. Öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış olması gerekiyor. Öğrencinin ve anne veya babasından en az birinin de Kâğıthane sınırlarında ikamet etmesi gerekiyor. Ailede kişi başına düşen gelirin net bin 850 liranın üzerinde olmaması gerekiyor. Başvurular 11 Ekim akşamına kadar istenen evraklarla birlikte Kâğıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılabilecek.