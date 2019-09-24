0553 313 94 23

Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden destek

Başkan Öztekin: Eğitime önemli yatırımlar yapacağız!.. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yakın gelecekte çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sunacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

24 Eylül 2019 Salı 13:02
Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden destek

2019-2020 eğitim yılının ilk günü 60 bine yakın öğrenciyle ders başı yapan Kâğıthane ilçesinde daha kaliteli eğitim için planlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

20’ye yakın proje

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yeni eğitim dönemi için yayımladığı mesajda öğrencilere birçok müjde verdi. Başkan Öztekin yakın gelecekte çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sunacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek ana başlıkları şu şekilde sıraladı: Uygulamalı Eğitim Platosu, Uzay Evi Projesi, Stüdyonuz Bizden, Kültür ve Sanat Akademileri, Proje Üretim Merkezi, Engelliler Eğitim Kampüsü, Kreşler, Gençhane, Sporcuhane, Kütüphaneler, Genç Girişimci Merkezi, Gençlik Kulübü, Yeni Okullar, Spor Kompleksi, Engelliler Merkezi

Bakım ve onarımlar tamamlandı

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki okul müdürleriyle yaptığı istişare toplantısı sonucu gelen talep ve önerileri değerlendirerek, yaz tatilinde okulların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağladı. Belediyeye bağlı ekipler üç aylık sürede okullarda temizlik, bahçe düzenlemesi, merdiven, asfalt ve korkuluk tadilatlarının yapımını üstlendi. Kâğıthane Belediyesi ayrıca okullardan gelen kütüphane, spor ve kırtasiye malzemesi ihtiyaç taleplerini de değerlendirerek öğrencilerin yeni döneme eksiksiz şekilde başlamalarını sağladı.

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek

Kâğıthane Belediyesinin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek programına başvurular devam ediyor. Eğitim amaçlı sosyal yardım başvuru şartlarından bazıları ise şöyle: Öğrencinin istanbul dışında 4 yıllık devlet üniversitesinde okuması gerekiyor. Öğrencinin sınıf tekrarı yapmamış olması gerekiyor. Öğrencinin ve anne veya babasından en az birinin de Kâğıthane sınırlarında ikamet etmesi gerekiyor. Ailede kişi başına düşen gelirin net bin 850 liranın üzerinde olmaması gerekiyor. Başvurular 11 Ekim akşamına kadar istenen evraklarla birlikte Kâğıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:02
  1. 2019-2020 eğitim yılı
  2. Kâğıthane ilçesi
  3. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
  4. Uygulamalı Eğitim Platosu
  5. Uzay Evi Projesi
  6. Stüdyonuz Bizden
  7. Kültür ve Sanat Akademileri
  8. Proje Üretim Merkezi
  9. Engelliler Eğitim Kampüsü
  10. Kreşler
  11. Gençhane
  12. Sporcuhane
  13. Kütüphaneler
  14. Genç Girişimci Merkezi
  15. Gençlik Kulübü
  16. Yeni Okullar
  17. Spor Kompleksi
  18. Engelliler Merkezi
  19. yaz tatili
  20. spor ve kırtasiye malzemesi
  21. Kâğıthane Belediyesi
  22. sosyal yardım
  23. sosyal yardım başvuru şartları
  24. Kâğıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye ilişkin açıklama
    1. Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye..
    2. Anayasa Mahkemesi'nden Johson'a engel!
    3. Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    4. Yunanistan'dan sonra bir komşu daha..
    5. Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!
    6. Adnan Menderes, şehadetinin 58...
    7. Tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz
    8. Kulisleri hareketlendiren gelişme!..
    9. Kâğıthaneli öğrencilere belediyeden..
    10. Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!
    11. Kitapseverler Sancaktepe’de buluşuyor
    12. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    13. Yerel kalkınma MARUF’ta konuşulacak
    14. Davutoğlu'nun masasındaki yeni parti..
    15. Sultangazi'de dev operasyon! Tam 4 bin..
    16. Milli Görüş’ün simge isimlerinden..
    17. Acı biber yüz güldürecek
    18. 2019 ALES sonuçları ne zaman..
    19. Niğde Valisi'nden Akit'in bürosuna..
    20. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde..
    21. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
    22. Oktar Babuna: ''Adnan Oktar 33. derece..
    23. İran tüm dünyaya duyurdu: Bize..
    24. Putin imzayı attı! Ruslarla evlenene...
    25. Hz. Ömer’in adaletinin ve devletinin..
    26. Okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklar
    27. Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?
    28. Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak?..
    29. İstanbul'daki depremin ardından peş..
    30. 17. CMAS Dünya Su Altı Fotoğraf..
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta