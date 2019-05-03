0553 313 94 23

Kağıthane'deki trafik kazasında yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında İran uyruklu kişiler yaralandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 08:21
Kağıthane'deki trafik kazasında yaralılar var!

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri İran uyruklu iki kişi yaralandı.

Talatpaşa Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 MV 0794 plakalı otomobil ile 34 FH 1688 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan O.Y ile İran uyruklu S.M.Y. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 08:21
  1. İstanbul
  2. Kağıthane
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Urfa cuma namazı saati Şanlıurfa'da cuma namazı saat kaçta?
    1. Urfa cuma namazı saati Şanlıurfa'da..
    2. Görüşmenin detayları belli oldu
    3. Kara yollarında durum
    4. Manisa'da cuma namazı saat kaçta?..
    5. İzmir’de dehşet cinayet! Boğazından..
    6. Prof. Dr. Fahrettin Altun'a yeni görev
    7. Yozgat'da cuma namazı saat kaçta?..
    8. Kağıthane'deki trafik kazasında..
    9. Enstrüman dükkanında yangın paniği!
    10. Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew öldü..
    11. Çocuklara uyuşturucu sattıran suç..
    12. İstanbul cuma namazı saati İstanbul'da..
    13. 03.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. (ÖZEL) Sultangazi’de silahlı saldırı:..
    15. İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü
    16. Bursa cuma namazı saati Bursa'da cuma..
    17. Kurşun yağmuruna tuttular! Yaralılar..
    18. Söke MYO’da bahar şenliği
    19. Didim’de okullar eserlerini sergiledi
    20. Didim Belediye Meclisi toplantısı..
    21. Koçarlı MYO’da madde bağımlılığı..
    22. CHP’li Ayvalık Belediyesi 300 milyon..
    23. Kurumlar arası geçici görevlendirme..
    24. Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili..
    25. Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak
    26. AK Parti düğmeye bastı... Muhtarlara..
    27. Yeni başkan afişle duyurdu 300 milyon..
    28. Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma..
    29. Lopez: Biz bu iş için hazırlandık
    30. Alkollü eski kocaya vatandaş tepkisi:..
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...