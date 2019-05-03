Kağıthane'deki trafik kazasında yaralılar var! Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında İran uyruklu kişiler yaralandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri İran uyruklu iki kişi yaralandı. Talatpaşa Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 MV 0794 plakalı otomobil ile 34 FH 1688 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.Y ile İran uyruklu S.M.Y. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.