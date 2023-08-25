Kağıthane'de silahlı çatışma: 2'si polis memuru olmak üzere çok sayıda yaralı var
İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 2 polis memuru ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat ekibi de sevk edildi.
İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 2 polis memuru ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat ekibi de sevk edildi.