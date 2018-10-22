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Kağıthane'de polis cinayeti çözdü... Sakar kiralık katil korkutmak için ateş edince...

Kağıthane'de geçtiğimiz Ağustos ayında evinin önünde öldürülen Zübeyde Kahraman’ın (40) katil zanlısı yakalandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:41
Kağıthane'de polis cinayeti çözdü... Sakar kiralık katil korkutmak için ateş edince...

Polis olayın kiralık katili Murat K.'yı (49) gözaltına aldı. Kiralık katil Murat K.’nın 2005 yılında da yine vurmak istediği bir kişi yerine 6 yaşında bir çocuğu yanlışlıkla öldürüldüğü ve yakalanarak cezaevine konduğu belirlendi. Murat K.’nın bir yıl önce cezaevinden izin ihlali yaparak kaçtığı belirlendi. Polis olayla ilgili 9 kişiyi de saldırıya azmettirdiği ve yardım yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLMÜŞTÜ

Hamidiye Mahallesi'nde 10 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda İ.T. adlı kişi de yaralandı.

POLİS OLAYI ÇÖZDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olayın iki aile arasında bir arsa yüzünden yıllardır devam eden olaylar zinciri sonucu meydana geldiğini tespit etti. İki aile arasında son bir yılda 4 silahlı saldırı yaşandığı öğrenildi. Olay gecesi T. ailesinin bireylerini korkutmak için A. ailesi tarafından tutulan bir kişinin olay yerine geldiği, ateş açtığı ve yanlışlıkla Zübeyde Kahraman’ı vurarak öldürdüğü tespit edildi. Polis bir gün sonra şüphelinin kaçtığı otomobili terk edilmiş olarak buldu.

ÖNCE CEZAEVİ FİRARİSİ KİRALIK KATİL YAKALANDI 

Elde edilen delillerden olayı gerçekleştiren kişinin Murat K. olduğu tespit edildi. Polis Murat K.’nın 2005 yılında yine kiralık katil olarak tutulduğunu ancak şüphelinin yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanarak cezaevine konduğu ancak bir yıl önce izin ihlali yaparak kaçtığı ve cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Olayla ilgili yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından kiralık katil Murat K. ile olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen S.A., K.A., M.A. ve M.A.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat K. suçunu itiraf ederken, amacının sadece korkutmak olduğunu kadını yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

ARSA SATIŞINDAN YÜZDE ALACAĞINI SÖYLEDİ

Kendisini kiralayanlarla bir para konuşmadığını anlatan şüphelinin husumete neden olan arsanın satışından yüzde almayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:41
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