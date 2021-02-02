Kağıthane'de panik! Milyon dolarlık otomobillere bakın ne oldu

Milyonluk otomobiller cayır cayır yandı. Olay dün İstanbul Kağıthane'deki bir tamirhanede yaşandı. Tamirhanede çıkan yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yan dükkanda çalışan bir kişi "Biz tornacıyız. Burası da araba kaporta tamirhanesi. Biz yangını görünce dışarı çıktık. Dumanlar yükseliyordu" dedi.

Belirlenemeyen bir nedenle

Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Dağıstanlı Sokak'ta dört katlı binanın giriş katındaki araba tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.