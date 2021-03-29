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Yerel Kağıthane'de kaza: Taksi durağına daldı
Yerel

Kağıthane'de kaza: Taksi durağına daldı

Kağıthane'de taksi durağına giren hafif ticari araç, 4 otomobile çarpıp anca durabildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:16:00 - 2021-03-29 16:18:43

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı hafif ticari araç, taksi durağına daldı. 4 taksiye çarparak duran araç ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Araçlardan bazıları kullanılamaz hale geldi. S

okağa çıkma kısıtlaması olduğu için büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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