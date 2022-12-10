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Yerel Kağıthane'de dereye yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı
Yerel

Kağıthane'de dereye yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı

Kağıthane'de kontrolden çıktı dereye yuvarlandı. Otomobilde bulunan çift yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 12:01:00 -
Kağıthane'de dereye yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı

Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi'nde, Dilara Çalış'ın kullandığı 34 ABV 305 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra demir korkuluklara çarparak dereye yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışan Dilara Çalış ve eşi Metin Çalış'ı kurtardı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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