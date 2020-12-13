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Aktüel Kağıthane'de bir marketten gasp teşebbüsünde bulunan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kağıthane'de bir marketten gasp teşebbüsünde bulunan şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamera kayıtlarında kapüşonlu ve yüzü maskeli şüphelinin markete geldiği, ardından kasanın bulunduğu odaya girdiği ve parayı alamadan elinde silahla çıktığı anlar görülüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:04:28 -
Kağıthane'de bir marketten gasp teşebbüsünde bulunan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir marketten silahla gasp teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta saat 21.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bulunan bir markette gasp teşebbüsünde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Azerbaycan uyruklu şüpheli Ilkın M'yi (33) olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Güvenlik kamera kayıtlarında kapüşonlu ve yüzü maskeli şüphelinin markete geldiği, ardından kasanın bulunduğu odaya girdiği ve parayı alamadan elinde silahla çıktığı anlar görülüyor. Ayrıca zanlının marketten ayrılırken kendisine yönelen bir çalışanın yüzüne silah doğrulttuğu anlar da görüntülere yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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