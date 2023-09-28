Kağıt yok, karlılık var! Banka talimatları artık böyle!

Dijitale yatırımı hızlandıran şirketler imzalama süreçlerinde e-imzalı çözümlere geçiş yapıyor. Online ortamda belge imzalama 10 saniyeye kadar düşüyor.Sözkonusu platform büyük işletmelerin yanı sıra serbest çalışanların ve KOBİ’lerin de tercihi.

Birden fazla belgeyi tek seferde imzalama konforu gibi birçok avantajlı özellikleri sunan platform, yeni özelliğiyle şirketlerin işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. İmza atan kişilerin aynı, imzalanacak belgelerin gideceği şirket veya kurumlar farklı olsa bile süreç tek işlemde bitiyor. Örneğin, 4 farklı bankaya gidecek talimat tek imzalama süreci ile gerçekleşebiliyor. Zaman verimli kullanılıyor, ayrıca işlemler hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

En çok finans, sigorta ve bilişim sektöründe kullanılıyor

Paperzero platformunun bankacılık, sigorta ve bilişim sektöründe yoğun şekilde kullanıldığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Bir belgeyi imzalamak için kalem ve kağıt taşımamız veya şirketimizde ya da belli bir lokasyonda olmamız gereken günler geride kaldı. Hareket halindeyken, her yerden ve her zaman herhangi bir belgeyi imzalayabiliriz ya da onaylayabiliriz. E-imza ve e-imzalı çözümler, yıllardır şirketlerin operasyonlarını dijitalleştirmelerine, geliştirmelerine ve hızlandırmalarına yardımcı oluyor ve hayatı kolaylaştırıyor” dedi.

Yüzbinlerce talimat geliyor

Islak imzalı süreçlerle yapılan işlemlerde her gün gelen yüz binlerce talimatın işlenmesinin hem bankalar hem de talimatı veren şirketler, kurumlar için ciddi bir maliyet yüküne ve zaman kaybına yol açtığını belirten Türkoğlu, “E-imza kullanımı ve Paperzero sayesinde bu işlemler artık sadece 10 saniye alıyor. Aynı şekilde e-imza ile e-ticaret sektörü de büyük ivme kazandı. İş ve özel hayatlarımız hızla değişiyor. E-imza bu değişim hızına ayak uyduran bir teknoloji." dedi.