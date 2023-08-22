Kağıt toplayıcılar Kocaeli'de dehşet saçtı! Zabıtayı dövdüler... O anlar kamerada
Kocaeli'nin Derince ilçesinde zabıta memuru, izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle karton toplayıcılarını uyarınca kavga çıktı. Yaşanan arbede çevredeki amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Derince ilçesi merkezinde meydana gelen olayda, zabıta memuru karton toplayan şahısları izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle uyardı. Uyarısı sonrasında zabıta mamuru ile kağıt toplayıcıları arasında tartışma çıktı.
Zabıta memuru yere düştü!
Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Çıkan kavgada zabıta memuru ile kağıt toplayıcıları yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Zabıta memuru kağıt toplayıcısının yumruğu ile yere düşerken, kavgayı vatandaşlar ayırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kavga anı ise anbean kameraya yansıdı.