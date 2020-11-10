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Yerel Kağıt fabrikası alev alev yandı
Yerel

Kağıt fabrikası alev alev yandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:14:00 - 2020-11-10 09:51:07
Kağıt fabrikası alev alev yandı

İstanbul'un Kartal ilçesi, Yunus Mahallesi’nde bulunan bir kağıt fabrikasında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, fabrikada bulunan kağıt yığınlarını kısa sürede sardı. Yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerine iki farklı noktadan müdahalede bulundu. Ayrıca merdiven ile de yangına havadan da müdahale edildi.

İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için iş makinesiyle fabrikanın prefabrik duvar yıkıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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