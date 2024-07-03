Kağıt cinsi eşyalar için korunma önlemi getirildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan kağıt ithalatına korunma önlemi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanacak korunma önlemi; Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı ve İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner) çeşitlerinin ithalatını kapsıyor.

“İç piyasanın hareketlenmesi esas alındı.”

Bahsi geçen ürünler için üç yıllık bir dönem belirlendiğini belirten Arkın Obdan, “İthalat sırasında 28.07.2024 ile 27.07.2025 tarihleri arası (birinci dönem) ton başına 87 USD, 28.07.2025 ile 27.07.2026 tarihleri arası (ikinci dönem) ton başına 86 USD ve 28.07.2026 ile 27.07.2027 tarihleri arası (üçüncü dönem) ton başına 85 USD karşılığı tutarın tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Sektör ve ürün bazında uzun zamandır yaşanan sorunlara büyük bir merhem olması beklenen bu karar kapsamında, belirlenen her bir dönem tamamlandıktan sonra iç piyasadaki üretim hareketliliğine göre kararın devamı ya da alt metinlerinin düzenlenmesi yoluna gidilecek.” açıklamasında bulundu.

“Kağıt ithalatında tarife kontenjanı (muafiyet) seçeneği de bulunuyor.”

Karar çerçevesinde, karar ekinde yer alan bazı ülkelerin korunma önleminden muaf tutulabilmesi amacıyla tarife kontenjanı tanımlandığını da vurgulayan Obdan, “Tarife kontenjanı, bir verginin belli bir dönem veya miktar bazında belli bir süre için alınmaması, muafiyet sağlanması anlamına geliyor. Bunun için Ticaret Bakanlığı'ndan ithal lisansı alınması şartı var. Bu karar kapsamında, bazı ülke ve ülke grupları menşeli ürünler için tarife kontenjanı verilmesi mümkün. İthalatçıların, beyanname teslim edilmeden önce Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaparak bu muafiyetten yararlanmaları gerekiyor. Tarife kontenjanı, belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli söz konusu ürünlerin tamamı için 30 bin 624 ton olarak belirlendi. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi için bu kapsamda yapılacak ithalata uygulanacak tarife kontenjanı 10 bin 208 tonu geçemeyecek" bilgisini paylaştı.