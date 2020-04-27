KAGİDER "Dijital Sohbetler" buluşmalarının 6'ncısı yarın yapılacak

İSTANBUL(AA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın da yaygınlaştığı bu dönemde online canlı yayın buluşmaları olan "Dijital Sohbetler"in 6'ncısını yarın gerçekleştirecek.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yeni Zoom canlı yayın panelinin konusu "KOBİ'lerde Pandemi ile Gelen Teknolojik Rönesans" olacak.

Moderatörlüğünü NBSHR Genel Müdürü ve Start Up Mentörü Ahu Bade Nilgün'ün üstleneceği panelin konukları ise SabancıDx Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan, Sales Network Kurucusu Elgün Güler ve Microsoft EMEA Modern İşyeri Çözümleri İş Geliştirme Yöneticisi Yeliz Turunç olacak.