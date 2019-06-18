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Kagawa’dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Eljif Elmas’ı transfer etmek isteyen Borussia Dortmund, Fenerbahçe’ye takas için Japon futbolcu Kagawa’yı önerdi.

18 Haziran 2019 Salı 09:06
Kagawa’dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Eljif’e talip olan Dortmund’un takasta kullanmak için Kanarya’ya önerdiği Japon futbolcu, “Türkiye’ye yeniden dönmeye sıcak bakıyorum” diyerek Fenerbahçe’ye açık kapı bıraktı.

Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa yeniden Süper Lig’e dönebilir. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’a talip olan Borussia Dortmund kulübü, transfer görüşmeleri sırasında Kagawa’yı da Sarı-Lacivertli takıma takasta kullanılmak üzere önermişti.

Fenerbahçe cephesinden bu konuda henüz Alman ekibine bir cevap verilmese de Japon futbolcu, Kanarya’da forma giyebileceğini açıkladı. Kagawa Alman basınına konuşurken, “Türkiye’de güzel günler geçirdim. Yeniden Süper Lig’de forma giymek benim için de güzel olur” diyerek, gelebileceğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:06
  1. Eljif Elmas
  2. Beşiktaş
  3. Shinji Kagawa
  4. Fenerbahçe

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