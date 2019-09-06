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Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava

Sanık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu:- "Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmeyeceğim"

06 Eylül 2019 Cuma 13:29
Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim." dedi.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, çok sayıda CHP milletvekili ve belediye başkanları da duruşmayı izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na destek vermek için duruşma salonunun önüne gelip bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'nun geçen celse adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet'e ait bir şiiri okuduğunu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, "48 gün sonra yeniden karşınızdayım. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Savcılığın mütalaasına, yaptığı savunmaların girmediğini dile getiren Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne alenen ne de perdeli olarak aşağılamadım. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak devleti alenen ya da perdeli olarak aşağılamam. Hiçbir kamu görevlisine hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Her kim terör örgütüne destek veriyorsa, propagandasını yapıyorsa Allah belasını versin. Bunları söylemiştim. Ama görüyorum ki doğruluğu araştırılmadan mütalaa hazırlanmış."

Kendisini özgür gördüğünü ifade eden Kaftancıoğlu, "İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17 yıl, 27 yıl ile yargılansam bile hakikati söylemeye devam edeceğim." diye konuştu.

Kaftancıoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından söz alan sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, suçlamaları reddetti.

Duruşmaya öğle arası verildi. Aranın ardından sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla duruşmaya devam edilecek.

- Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında, terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız ile ilgili tweetine ilişkin açıklamalarıyla terör örgütünün propagandasını yaptığı aktarılıyor.

Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, sanığın bu suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede de aynı suçlardan ceza verilmesi isteniyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:29
  1. Canan Kaftancıoğlu
  2. dava
  3. Savunma

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