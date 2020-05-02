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Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap: Şahin kesilenler güvercine döndü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, millet iradesini sandık dışı eylemlerle tehdit ederken "şahin" kesilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "güvercin"e döndüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:33:00 - 2020-05-02 17:34:42

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.." ifadelerini kullanmış ve darbe imasında bulunmuştu.

Şenocak: Boğaz bu mevsim serin yazın da derindir

Bayram Şenocak, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "'Seçimle olmazsa bir şekilde' Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.#BizBurdayız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'ndan ikinci açıklamada

Canan Kaftancıoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeni açıklamada bulundu ve "Verdiğimiz ve hep beraber vereceğimiz demokrasi ve hukuk mücadelesiyle kazanan 83 milyon olacak veGüçlendirilmiş parlementer sistemle Türkiye nefes alacak" ifadelerini kullandı.

Şenocak: Şahin kesilenler güvercine döndü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; Canan Kaftancıoğlu'nun yeni açıklamasına cevap verdi. Şenocak, "Millet iradesini sandık dışı eylemlerle tehdit ederken şahin kesilenlerin Boğaz havası alınca birden güvercine dönüşmeleri, bu aziz Milletin, demokrasiye sahip çıkma kararlılığının bir tezahürüdür. Milletimizle el ele, gönül gönüle durduğumuz yer bellidir. #BizHerZamanBurdayız" ifadelerini kullandı.

 

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevgi Yiğit de; "Demokrasi, koruyacağımız ve gelecek kuşaklara aktaracağımız ortak mirasımız. Ülkemiz bugüne kadar ne badireler atlatmış, seçilmiş başbakanını bile bu uğurda şehit vermiştir. 15 Temmuz bir milattır. Türkiye'de artık Devlet, Millet el eledir. Önümüz açıktır.#BizHerZamanBurdayız" ifadelerini kullandı.

Özel'in ardından Kaftancıoğlu da darbe imasında bulunmuştu

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu.

Kaftancıoğlu: Bir erken seçimle veya başka bir şekilde

Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.

"İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliği olacak"

Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır"

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