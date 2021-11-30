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Siyaset Kaftancıoğlu'dan tarihi çark! İftira attığı Bakan Koca'ya teşekkür etti
Siyaset

Kaftancıoğlu'dan tarihi çark! İftira attığı Bakan Koca'ya teşekkür etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu daha önce koronavirüsle mücadele konusunda yalancılıkla suçladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şimdi de teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:50:00 - 2021-11-30 14:01:27
Kaftancıoğlu'dan tarihi çark! İftira attığı Bakan Koca'ya teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, anne ve babasının koronavirüs hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, "Sağlık Bakanı Sn.Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesinin tüm sağlık emekçilerine Dr. İhsan Bey ve Dr. Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'yı yalancılıkla itham etmişti

Kaftancıoğlu, Mayıs ayında, Bakan Koca'nın "Yaz bitiminde 18 yaş ve üstü herkes aşılanabilir" açıklamasını alıntılayarak, "Yüzü kızarmayacak nasıl olsa" diyerek 'yalancılıkla' suçlamıştı.

Kaftancıoğlu, Bakan'ı hedef alarak, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan." demişti.

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