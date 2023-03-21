Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında yine utanıp sıkılmadan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi savundu. Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini hiç görmedim. HDP eşittir PKK diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'yi savunmaya çalışırken rezil oldu.
Katıldığı bir televizyon programında HDP ve terör örgütü PKK'ya yönelik konuşan CHP'li Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum. HDP eşittir PKK diyemezsiniz" dedi.
HDP'nin Buldan'ın konuşması tekrar gündeme geldi
2015 yılında bir televizyon programına katılan HDP'li Buldan, PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia etmişti. Canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" demişti.