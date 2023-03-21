  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu
Siyaset

Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında yine utanıp sıkılmadan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi savundu. Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini hiç görmedim. HDP eşittir PKK diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 23:40:00 -
Kaftancıoğlu yine HDP'yi savundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'yi savunmaya çalışırken rezil oldu.

Katıldığı bir televizyon programında HDP ve terör örgütü PKK'ya yönelik konuşan CHP'li Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum. HDP eşittir PKK diyemezsiniz" dedi.

HDP'nin Buldan'ın konuşması tekrar gündeme geldi

2015 yılında bir televizyon programına katılan HDP'li Buldan, PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia etmişti. Canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" demişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23