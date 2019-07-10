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Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan hanım bizi tuzağa düşürdü’

CHP’nin en tartışılan ismi Canan Kaftancıoğlu, koltuğunu kaybetmemek için, 39 ilçe başkanıyla yaptığı toplantıyı kamerayla kaydettirdi ve kendisine destek açıklaması yaptırdı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan hanım bizi tuzağa düşürdü’

Kongrede koltuğunu sağlama almak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 39 ilçe başkanıyla yaptığı toplantıyı kamerayla kaydettirerek kendisine destek açıklaması yaptırdı. 

Her kongre sürecinde büyük çalkantılar yaşayan CHP’de İstanbul sancısı erken başladı. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından koltuğunu korumak isteyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz 4 Temmuz günü ilginç bir toplantı gerçekleştirdi. CHP’nin 39 ilçe başkanı, İstanbul İl Başkanlığı’na çağırıldı.

İlk kez yapıldı

Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında toplanan ilçe başkanları tüm toplantının kamerayla kayıt altına alındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Toplantıda Kaftancıoğlu, önümüzdeki aralık ya da ocak ayı yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi için ilçe başkanlarından tek tek kendisini destekleyecekleri konusunda söz aldı. Partide ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan toplantıya katılan ilçe başkanları, zoraki olarak ‘destek’ sözü verdi. Toplantı bitiminde ilçe başkanları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde duruma tepki gösterdi. Kamera uygulamasının antidemokratik bir durum olduğu söyleyen ilçe başkanlarının görüşmelerde, “Canan hanım bizi tuzağa düşürdü. Kongre döneminde şartlar değişirse kayıtları önümüze koyacak” şeklinde yorumlarda bulundukları öğrenildi. 

İstifa edip sonra vazgeçmişti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu31 Mart seçimleri öncesi istediği isimlerin ilçe belediyelerinde aday gösterilmemesine tepki gösterip 27 Ocak 2019’da gece saatlerinde sosyal medyadan istifa ettiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu genel merkezle yaptığı görüşme sonrası sabaha karşı istifasını geri çektiğini duyurmuştu. 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  1. Kongre
  2. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. Kamera
  6. canlı yayın
  7. CHP
  8. 31 Mart seçimleri

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