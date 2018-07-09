Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı

yeniakit.com.tr: Kapıkule-İstanbul seferini yapan 360 yolcu taşıyan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Yaşanan olayda 10 kişi ölmüş, 73 kişi yaralanmıştı. Durumu fırsata çevirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden olayı "cinayet" olarak yorumladı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Başkanlığımızın oluşturduğu ekip bölgede ve birazdan hastanelere dağılacaklar. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımıza iyi haberler verebilme dileğiyle. Kaza değil ihmal ve tedbirsizlik sonucu cinayet! #Çorlu" ifadelerini kullandı.

KAZA TOPRAK KAYMASI SONUCU MEYDANA GELMİŞTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması sonucunda meydana geldiğini açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Canan Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımına sosyal medyadan birçok tepki geldi. Tekin isimli bir kullanıcı, "Bunda bile siyasi rant peşine düşüyorsun yazıklar olsun sizin zihniyetinize" diyerek Kaftancıoğlu'na tepkisini dile getirdi.

Çelebice isimli bir başka kullanıcı ise "Muhalefet edecek bir şey çıktı yine değil mi kaza değil cinayet kesin bu kafayla alırsınız İstanbul'u... ölenlere rahmet yaralılara şifa dilemek bu kadar zormu" paylaşımında bulundu.

Medet isimli kullanıcı ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yav şurda bile insanların canını yakmadan durmuyorsunuz. kaza da kimin ihmali varsa araştırılır cezası mahkemelerce kesilir, makinistinden rayları yapan firmaya kadar ama sizin derdiniz Adalet aramak değil sizin derdiniz birilerine laf sokabilmek ölüm olmuş olmamış umrunda değil"

İşte sosyal medyadan Kaftancıoğlu'na gelen tepkiler:

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