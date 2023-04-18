Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aptal şizofren ifadelerini kullandığı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Fatih Altaylı'nın yönelttiği soruya sessiz kalmayı tercih etti.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimlerde defalarca kez üst üste kaybetmesine karşın yine algı operasyonu yaparak vatandaşın 'değişim' istediğini iddia etti.
CHP'li Kaftancıoğlu: Vatandaş değişim istiyor
AK Parti iktidarının yerli ve milli sanayide dünyanın ilgisini çeken başarılarını, çiftçilere yapılan desteğini, Fransa'da emeklilerin sokaklara dökülmesine karşın Türkiye'de daha erken yaşta emeklilik hakkı verilmesi gibi hizmetlerini görmezden gelen Kaftancıoğlu, "Kapısını çaldığımız her yerde ekonomik sıkıntı görülüyor. Eğitimle ilgili, sıkıntısı, kira derdi, sağlık derdi var. Vatandaşın deyişiyle söylüyorum yabancılar derdi var. Biz onlara iktidarın neden kötü olduğunu anlatmışız. Bu da bizim eksikliğimiz. Biz o vatandaşı dinledikten sonra CHP iktidarında hukukun üstünlüğünü nasıl tesis edileceğini, üreten Türkiye'ye nasıl dönüşüleceğini, sosyal devletin nasıl inşa edileceğini ve bunun nasıl sürdürülebilir hale getireceğimizi anlattığımızda, vatandaş 'evet artık bir değişim şart' diyor. Sokakta vatandaş bunu diyor. Anket veya televizyonlarda konuşulan benim gündemim değil. Benim gündemim vatandaşın bu duygusu." ifadelerini kullandı.
'İmamoğlu kazanır mı?' sorusuna sessiz kaldı
Fatih Altaylı, Kaftancıoğlu'nun sözleri üzerine 'Bugün İstanbul'da bir yerel seçim olsa Ekrem Bey bir daha kazanır mı?' sorusunu yöneltti.
Kaftancıoğlu, CHP'de büyük krize neden olan kavgalarında 'aptal şizofren' ifadelerini kullandığı İmamoğlu için canlı yayında "Daha yüksek oyla kazanır." cevabını verdi.
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Altaylı'nın 'Bundan eminsiniz' şeklinde teyit amaçlı sorusuna ise Kaftancıoğlu sessiz kalmayı tercih etti.
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