KAFKASDER'den 'Kadirov' açıklaması: 'O benim ilahım' dediği Putin’in...

KAFKASDER tarafından yapılan açıklamada, “bağımsızlık mücadelemize saygı duyan herkesi kavramları ve isimleri kullanırken çok daha titiz hareket etmeye, söylem ve ifadelerinde onurlu Çeçen halkını Kadirov’dan ayrı tutarak belirtmeye davet ediyoruz” denildi.

Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Kadirov’un, oluşturduğu kolluk kuvvetleriyle sergilediği Rusya yanlısı gövde gösterisi ve medyatik şovu sebebiyle tüm Çeçen halkını hedef alan yorumlar oldukça üzücü bir hal aldı.

Putin’in sadece Çeçenya değil tüm Kafkasya coğrafyasının boyun eğmesi için atadığı Kadirov isimli omurgasız kukla, bugüne kadar sergilediği performansla sahibine hizmetini minnetle yerine getirmiş, köle sıfatının hakkını ziyadesiyle vermiştir. Kremlin’in çıkarları doğrultusunda Kafkasya halkları üzerinde giriştiği kışkırtıcı eylemleriyle en yakın akrabaları İnguşlar ve Dağıstanlılarla bile büyük problemler çıkartmakla kalmamış, Çeçenlerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgeleşmiş isimleri Cahar Dudayev, Zelimhan Yandarbiyev gibi kahramanları bile, kameralar önünde “O benim İlahım” dediği Putin’in takdirini kazanmak adına terörist ilan edebilmiştir.

Günümüzde artık doruk noktasına ulaşan diktatörce tutumlarıyla Çeçenya’da tam bir korku iklimi oluşturmuş, ülke içinde ve dışında pervasızca giriştiği faili meçhul cinayetler, adam kaçırmalar, sadist işkenceler, tehdit ve baskılarla Çeçen halkına da zulmetmekten geri durmamıştır.

Dolayısıyla bu şeytanlaşmış, onursuz katilden bahsederken sanki tüm Çeçen halkını temsil ediyormuşçasına “Çeçenler” denilmesi, tarih boyunca özgürlük için ağır bedeller ödemiş ve hala da ödemeye devam eden halkımıza karşı büyük bir haksızlıktır.

Bu sebeple özellikle başta Kafkasyalılar olmak üzere hak ve adalete inanan, bağımsızlık mücadelemize saygı duyan herkesi kavramları ve isimleri kullanırken çok daha titiz hareket etmeye, söylem ve ifadelerinde onurlu Çeçen halkını Kadirov’dan ayrı tutarak belirtmeye davet ediyoruz.

Rusya’nın yayılmacı politikası sonucu neredeyse her elli yılda bir soykırıma maruz kalan Çeçen halkı olarak, Çarlık hedefleriyle masumların kanına giren Kremlin’in karşısında, vatanlarını müdafaa eden Ukrayna halkının yanında olduğumuzu, terörsüz, savaşsız, barış içinde bir dünya özlemiyle kamuoyuna ilan ederiz.”