Kafkas komutan Hamza Şişani, Esed rejimiyle girdiği çatışmada şehit düştü

Suriye'deki Kafkasyalı savaşçılar hakkında raporlar hazırlayan bir yayın kuruluşu, Ecned El Kavkaz Lider Naibi Zelimhan adıyla da bilinen Hamza Şişani'nin Hama'da Esed rejimine karşı savaşırken şehit düştüğünü yazdı. Siteye göre Ensar El Tevhid saflarında operasyona katılan Hamza Şişani, dün ya da önceki gün şehit oldu.

Kaynaklar Hamza Şişani'nin Ensar El Tevhid'in yanında savaşa katılsa da bağımsız hareket ettiğini bildirdi. Hamza Şişani kadim mücahit komutanlarından biri olarak biliniyordu.

Ecned El Kavkaz, Hamza Şişani hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.

Hamza Şişani, Ecned El Kavkaz Lideri Abdul Hakim Şişani ile 2009 yılında Türkiye'de tanıştıktan sonra gruba dahil olmuştu.

2004 yılında 17 yaşındayken Dağıstan'da cihada katılan Hamza Şişani, 2005 yılında Çeçenistan'da ve daha sonra 2009 yılında da Suriye'deki cihat yanlılarının saflarında bulundu.Rus basınında, Şişa'nin ölümüyle ilgili çok sayıda haber çıkmıştı. Moskova'dan yapılan resmi açıklamalarda da, Şişani'ni öldürüldüğü öne sürülmüştü.