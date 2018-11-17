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Kafkas arıları kar yağışıyla 'mesailerini' sonlandırdı

Kafkas arıları, Ardahan'da, kışın, yoğun kar yağışıyla etkisini iyice göstermesinin ardından, kardelenlerin açacağı mevsimde yeniden doğaya dönmek üzere kovanlarına çekildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:21
Kafkas arıları kar yağışıyla 'mesailerini' sonlandırdı

Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılıkları açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olarak gösterilen Ardahan'daki Kafkas arıları, yağan karla birlikte "mesailerini" tamamladı.

Soğuğa dayanıklılıkları dolayısıyla bu arılara kar altında kışlatma yapılmasından yüksek verim elde ediliyor.

Bu kış sezonunda da kar yağışıyla kovanlarına çekilen arıların, mart ayında kardelenlerin açmasıyla bal toplama "mesaileri" tekrar başlayacak.

Merkeze bağlı Çataldere köyünde arıcılık yapan Muhammet Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıldır arılarını kışın açık alanda kışlattığını söyledi.

Bilgin, "Kafkas arısını biz birkaç yıldır deniyoruz. Soğuk iklime dayanıklılığı test edildi. Bugün görüldüğü gibi kar yağdı, kovanlar kar altında kaldı, hiçbir sorun yok." dedi.

Kovanların etrafını ve üstlerindeki karı temizlemeleri gerektiğini belirten Bilgin, "Kafkas arısı dondurucu soğuk havaya rağmen kendini muhafaza edebiliyor. Bu denemelerde gayet güzel de verim elde ettik. Diğer arıcılara da tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:21
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