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Gündem Kafirler ölüm anında Cenab-ı Allah'tan ne ister?
Gündem

Kafirler ölüm anında Cenab-ı Allah'tan ne ister?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın kabir azabının şerrinden Cenab-ı Allah'a nasıl sığındığını ve kafirlerin ölüm anındaki pişmanlığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:00:00 -
Kafirler ölüm anında Cenab-ı Allah'tan ne ister?

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, kafirlerin ölüm anında nasıl pişmanlık yaşadığını anlattı.

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Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin ölşümü ile ilgili birçok Ayet olduğunu belirten Kapukaya, "Cenab-ı Allah Yüce Kur'an'da 'Onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman der ki 'Rab'bim beni geriye döndür. Bana biraz süre verirsen dünyada iken eksik bıraktığım amelleri yapacağım' derler.' buyuruyor. Biz kafirlerin ölümü esnasında kafir olan kişi ile Cenab-ı Allah arasında bir konuşma geçtiğini anlıyoruz. Cenab-ı Hak bütün bu isteklere 'Hayır. Geriye dönüş mümkün değil'' diyerek cevap veriyor." ifadelerini kullandı.

Yüce Kur'an'da berzah alemine de değinildiğini vurgulayan Kapukaya, şunları söyledi:

"Berzah alemi dediğimiz bir alem var. Peygamber Efendimiz (SAV), 'Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur' buyurmuştur. Kişi kabir suallerine cevap verdikten sonra mezarından ya cennete ya da cehenneme bir pencere açılır. Peygamber Efendimiz (SAV) yaşlılıktan Allah'a sığındığı gibi kabir azabından da Allah'a sığınmıştır."

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Yorumlar

Bir bilen

kafir gerçeklerin üzerini gizleyen demektir. KURANI KERIMIN YOLUNU TERKEDIP HADIS SUNNET ADI ALTINDA INSANLARI ALLAHIN YOLUNDAN SAPTIRANLAR GERCEGIN USTUNU ORTENLERDIR, O KATEGORIYE GIRENLER BU EYLEMLERI YAPANLARDIR.
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