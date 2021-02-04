Kafeterya ve otomat yerleri kiraya verilecek
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 3 adet kafeterya yeri ve 29 adet yiyecek içecek otomat makinesi yerini ihale usulü kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre kafetarya ve otomat yerleri yer karşılığı kullanılmak üzere 10 (On) ay süreyle kiralanacak. Kiralanacak alana yapılacak kafeterya inşaatına ait giderler yüklenici firma tarafından karşılanacak. Kiralanan yere yapılacak yapı, Destek ve Kalite hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonu ve direktifleri doğrultusunda yapılacak.
İhale General Tevfik Sağlam Cad. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik Keçiören /ANKARA Satınalma Birimi adresinde 15.02.2021 tarih ve saat 09:00’da gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ