Kafese hapsedilen Sibirya kaplanı bakıcısını vahşice öldürdü
İsviçre'de hayvanat bahçesindeki Irina isimli dişi Sibirya kaplanı kadın bakıcısını vahşice öldürdü.
İsviçre'nin Zürih kentinde bir bir hayvanat bahçesindeki Irina isimli Sibirya (Amur) kaplanı, kafese kapatıldığı sırada bakıcısına saldırarak öldürdü.
Olayı gören ziyaretçilerin haber vermesiyle hayvanat bahçesine gelen ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğrayan 55 yaşındaki kadın bakıcıya yaptığı müdahaleler yetersiz kaldı ve ağır yaralandığı belirtilen bakıcı kafeste can verdi.
Polis Sözcüsü Judith Hoedl, müdahalede geç kalındığını ve kadın bakıcının kurtarılamadığını belirtti.
Dişi kaplanın bakıcısına neden saldırdığı henüz bilinmezken olayın ardından ardından diğer bir alana alındı.
Bakıcı kadının tek başına neden kafese girdiği henüz bilinmiyor.
Irina adlı Sibirya kaplanı, 2015 yılında Danimarka'nın Odense şehrinde bir hayvanat bahçesinde dünyaya geldi ve geçen yıl Zürih'teki hayvanat bahçesine transfer edildi.
Hayvanat bahçesinin direktörü Severin Dressen, saldırı öncesi hayvanın normal hareket ettiğini belirterek saldırıyı gören ziyaretçilere ve hayvanat bahçesinin diğer çalışanlarına psikolojik destek sağlandığını söyledi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hayvanat bahçesinin uzun süre kapalı kaldığı kaydedildi.