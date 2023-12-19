Kafes-21 operasyonunda üç organize suç örgütü lideri yakalandı

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; 2’si Kırmızı Bülten, 1’i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul’da düzenlenen KAFES-21 operasyonlarıyla yakalandılar.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

* THOMAS JOSEF KONRAD:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’dan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da,

* JİNKİNG PENG: İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te,

* DANIEL ALEXANDER MULLER: Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda,