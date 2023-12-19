  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Halka arzda 52 şirket sahibi beklenmedik hamleyi yaptı: Rüzgâr tersine döndü!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği açıklama geldi! Harita güncellendi, işte deprem riski en az olan iller

Akaryakıta indirim, zam var mı? Benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Yemeksepeti'nin sahibinden beklenmedik karar! Dev şirketini Türkiye'den çekiyor

Akaryakıta çok ama çok büyük zam geliyor! Tarih verildi, depoları sonuna kadar doldurun

FT: Tüm dünyaya çöküş trendi geliyor: İlk dört ayı için 10 trilyon dolar

Mustafa Özşimşekler Hoca'dan 'boykot' tepkisi! 'Dolar 100 lira olunca görürsün'

Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi ilk kez konuştu: 10 lira için borç aldım

İP'li Zorlu CHP'ye fena yüklendi: Bunun adı operasyon siyaseti!

Beyaz Saray, herkesi şok eden açıklamalarda bulundu: Ukrayna Ordusuna kötü haber! Son yardım olacak, para bitti!
Gündem Kafes-21 operasyonunda üç organize suç örgütü lideri yakalandı
Gündem

Kafes-21 operasyonunda üç organize suç örgütü lideri yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 09:10:00 -
Kafes-21 operasyonunda üç organize suç örgütü lideri yakalandı

2'si Kırmızı Bülten, 1'i Acil Yakalama Mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü lideri yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; 2’si Kırmızı Bülten, 1’i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul’da düzenlenen KAFES-21 operasyonlarıyla yakalandılar.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

* THOMAS JOSEF KONRAD:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’dan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da,

 

* JİNKİNG PENG: İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te,

 

* DANIEL ALEXANDER MULLER: Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda,

Ali Yerlikaya duyurdu: O iki isim yakalandı
Ali Yerlikaya duyurdu: O iki isim yakalandı

Gündem

Ali Yerlikaya duyurdu: O iki isim yakalandı

Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması! Çöküş noktasına geldiler
Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması! Çöküş noktasına geldiler

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması! Çöküş noktasına geldiler

İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!
İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tskler güzel konu

bizim emniyetimiz jandarmamız sahil güvenliğimiz yakalıyor interpole bildirdiğimz hain pkk fetö daescileri mafyacıları diğer ülkeler niye yakalamıyor bunlar düşünülmesi gerekli ayrıca yakalamalarda emeği gecen insanları kutlarım helal size sayın bakan
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23