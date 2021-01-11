Kafeler, restoranlar ve lokantalar müşteri almaya başlayacak mı?

Korona önlemleri kapsamında kafe, restoran, kahvehane, hamam, düğün salonları kapatıldı. Ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Yeni tedbirlerin alınması ya da mevcut tedbirlerin gevşetilmesi noktasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Normalleşme takvimi konuşulurken kafe, restoran ve lokanta gibi işyerlerinin açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi. Ancak alınan kararlar arasında henüz kafe, restoran ve lokanta gibi işyerlerinin hangi tarihte açılacağı konusu bulunmuyor.