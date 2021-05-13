Kafeler ne zaman müşteri kabul edecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar kafelerin, restoranların ne zaman müşteri kabul edeceğini merak ediyor. Peki, lokantalar ne zaman açılacak?

Kafeler restoranlar 17 Mayıs’ta açılacak mı? Restoranlar kafeler lokantalar ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişi normalleşme takvimini bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde normalleşe takviminin açıklanacağını, kontrollü normalleşme adımları atılacağını açıklamıştı.

Tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı konusunda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız. Ama bütün arzumuz 17 Mayıs 05.00'e geldiğimizde vaka sayılarımızda arzu edilen noktaya ulaşmaktır. 17 Mayıs sabahı 05.00'i hep birlikte bir görelim inşallah" şeklinde konuştu.

Normalleşme takviminin belirleneceği kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.