Kafe restoran çalışma saatleri |Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalar illerdeki vaka sayılarına göre şekillendirildi. Düşük riskli bölgelerde önemli normalleşme adımları atılırken çok yüksek riskli bölgelerde kararlar uygulanmaya devam edecek. Peki, kafeler restoranlar ne zaman saat kaçta açılacak?

Kafeler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Restoranların çalışma saatleri

Milyonlarca kişi hangi illerde kafelerin restoranların müşteri almaya başlayacağını araştırmaya başladı.

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak