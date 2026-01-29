  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Değişecek: Apple İsrailli girişim Q.ai’yi sessiz sedasız satın aldı! iPhone'larda neler değişecek? Antalya'da kaybolan çocuk Adana'da bulundu Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi! Uzak durun, yoksa sonuçları acı olur! Papa Leo'dan yapay zekanın tehditlerine karşı uyarı Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı! Bitlis kışa teslim! Kar yolları kapattı besiciler yolları kızakla aştı Bunu gün içinde tüketmek sağlığın anahtarı: lifli beslenme
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!
AA Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ı ziyaret etti.

#1
Foto - Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ta bir araya geldi.

#2
Foto - Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!

Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi. Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, müzedeki eserleri yakından inceleyen lider eşlerine bilgi verdi. Mirziyoyeva, Anadolu nakış tekniklerini ilgiyle inceledi Özellikle Anadolu nakış tekniklerini çok beğendiğini ifade eden Mirziyoyeva, ülkesinde de bu teknikle ürünler üretilmesini çok istediğini belirtti.

#3
Foto - Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!

Özbek halkının bu tür sanatlara ilgisi olduğunu kaydeden Mirziyoyeva, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vermesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Mirziyoyeva, ayrıca Yıldız porselenlerinin Özbekistan'da sergilenmesinin kendisini çok mutlu edeceğini dile getirdi. Lider eşleri Ankara Palas'ta, olgunlaşma enstitülerinde üretilen kitre bebek, çini ve seramik ürünler ile Türk işi, sırma, hesap işi ve beyaz iş gibi nakış teknikleriyle hazırlanan ürünlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Mirziyoyeva, nakış tekniklerinin ülkesindeki sanatçılara öğretilebilmesi konusunda işbirliğinin geliştirilebilmesi için olgunlaşma enstitülerinin usta öğreticilerini, Özbekistan'a davet etti. Lider eşleri, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyetin 100. yılına ithafen tasarladığı kıyafetlerden oluşan "Anatolia" koleksiyonunu da yakından inceledi.

#4
Foto - Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!

"Birbirinden kıymetli nice eseri inceledik" Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mirziyoyeva ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.Mirziyoyeva ile Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden, mimarisi, tarihi kimliği ve barındırdığı koleksiyonlarla kültürel mirasın güçlü temsilcilerinden biri olan Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, hereke dokumaları, Yıldız porselenleri gibi birbirinden kıymetli daha nice eseri birlikte inceledik. Ardından olgunlaşma enstitülerimizde hayat bulan el emeği, göz nuru eserleri ve geleneksel el sanatlarımızın ustalıkla yaşatıldığı çalışmaları tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle, Anadolu'nun kadim kültüründen ilhamla tasarlanan ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen Özgür Masur'un 'Anatolia' koleksiyonunu da zengin detaylarıyla keşfettik. Kültür, toplumları birbirine yaklaştıran, ortak hafızayı diri tutan ve milletler arasında kalıcı bağlar kuran en güçlü köprülerden biridir. Bu bakışla paylaşılan her anın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyor, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı
Gündem

Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda kendisine sorulan "İmam Hatip" sorusuna samimi ve net yanıt..
Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı
Gündem

Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yürüttüğü stratejik hamleleri küçümseyen ifadeleriyl..
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor kırmıştı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23