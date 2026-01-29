Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi!

"Birbirinden kıymetli nice eseri inceledik" Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mirziyoyeva ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.Mirziyoyeva ile Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden, mimarisi, tarihi kimliği ve barındırdığı koleksiyonlarla kültürel mirasın güçlü temsilcilerinden biri olan Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, hereke dokumaları, Yıldız porselenleri gibi birbirinden kıymetli daha nice eseri birlikte inceledik. Ardından olgunlaşma enstitülerimizde hayat bulan el emeği, göz nuru eserleri ve geleneksel el sanatlarımızın ustalıkla yaşatıldığı çalışmaları tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle, Anadolu'nun kadim kültüründen ilhamla tasarlanan ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen Özgür Masur'un 'Anatolia' koleksiyonunu da zengin detaylarıyla keşfettik. Kültür, toplumları birbirine yaklaştıran, ortak hafızayı diri tutan ve milletler arasında kalıcı bağlar kuran en güçlü köprülerden biridir. Bu bakışla paylaşılan her anın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyor, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."