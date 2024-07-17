Kafayı iyice sıyırdılar! İYİ Partili vekilden akıl dışı sözler: Kadınları ve çocukları öldürecekler!

Başıboş köpek sorununa yönelik çözüme karşı engel çıkarmaya çalışan gruplarla bir araya gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, akıl dışı sözler sarf etti.

"Çocukları ve kadınları de öldürmeye başlayacaktır"

Başıboş köpek sorunu ile ilgili yasal düzenlemenin yapılmasına direneceklerini söyleyen İYİ Partili Özdemir, "Hayvanları öldürmeye başlarsa, bu güç gösterisi haline gelecektir. Daha sonra güçleri yettiğinde çocukları ve kadınları de öldürmeye başlayacaktır. Bu bir sarmal halinde devam edecektir. Sadece Suriyelilerle değil bunla da 'demogojik' yapısını ve sosyolojisini bozacaklardır." dedi.

Özdemir'in "demografik" yerine "demogojik" demesi ise bilgisizliğini gözler önüne serdi.

'Elimizden gelen her şeyi yapıp komisyonu tıkayacağız'

Twitter'daki sohbet odalarında mama lobileri tarafından 'iç savaş' tehdidi yapılırken; Özdemir, kanun değişikliğinin tıkanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtip her bir madde için şerh koyacaklarını söyleyerek komisyonu tıkayacaklarını ifade etti.

Kanun geçtiğinde de Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyleyen İYİ Partili Özdemir, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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"Bu şerhleri biz koyacağız. Daha sonra bu Meclis'e inecek. Meclis'te milletvekilleri tarafından kabul edilecek ya da edilmeyecek. Ben ve İYİ Parti'den milletvekili olan arkadaşlarımız her maddenin altına önergesini hazırladı. Daha sonra şerhlerini koyacaklar. Ama maalesef bütün muhalefet birleşsek, AK Parti ve hükmedenlerin sayısına ulaşamıyoruz. Onlar 'evet' derse 'evet' oluyor, 'hayır' derse 'hayır' oluyor. Biz bunu Meclis'te beceremeyeceğiz."

"Kamuoyu oluşturun" tavsiyesi veren Özdemir, yasanın Ekime kalmayacağını ve Meclis kapanmadan kanun değişikliğinin geçeceğini vurguladı.