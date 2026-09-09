Kafayı çekip sarhoş olan koca 4 kişiyi palayla doğrayıp hapsi boyladı

Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu eşinin sığındığı konteyner kenti basan ve 4 kişiyi palayla yaralayan 60 yaşındaki adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda; eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaralayan şahsın alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek ortalığı kan gölüne çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşanan olayda; 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası yanındaki palayla ortalığı kana bulamıştı. Dinî nikahlı eşi E.Ş.’ye saldıran ve çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.'yi de yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şahsın, ilk ifadesinde alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek ortalığı kan gölüne çevirdiğini söylediği öğrenildi.