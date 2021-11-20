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Siyaset Kafayı çekip mi haber yapıyorlar? Cumhuriyet ‘Atatürk’ adına karşı çıktı
Siyaset

Kafayı çekip mi haber yapıyorlar? Cumhuriyet ‘Atatürk’ adına karşı çıktı

Her yere "Atatürk" ismi verilmesi gerektiğini savunan kemalistlerin yayın organı Cumhuriyet, Muğla'daki bulvara "Atatürk" ismi verilmesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:22:00 -
Kafayı çekip mi haber yapıyorlar? Cumhuriyet ‘Atatürk’ adına karşı çıktı

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Muğla, Yatağan'da yapılan bulvara Atatürk Bulvarı ismi verildi.

Söz konusu gelişme, her yere Atatürk ismi verilmesi gerektiğini savunan kesimi mutlu edeceğine tepkilere neden oldu.

Dengesizlikte çığır açan kemalistler, bulvara Atatürk ismi verilmesini eleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan ve hangi mantıkla yapıldığı anlaşılamayan haberde, "Atatürk'ü lekeliyorlar" ifadesi kullanıldı.

Haberde, bakanlığın insanları mağdur ederek yol inşa ettiği savunularak, Avukat Nuray Şahbudak'ın sözlerine yer verildi. Habere göre Şahbudak, "Yürütmesi durdurulan, can ve mal kaybı riski içeren bir yeri bakan açacak. Atatürk ile mağduriyet bir arada olamaz" dedi.

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