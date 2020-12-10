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Yerel Kafasındaki poşetle motosiklete binen adam şaşırttı
Yerel

Kafasındaki poşetle motosiklete binen adam şaşırttı

Samsun'da motosikletin arkasına binen şahsı görenler gözlerine inanamadı. Kasklı sürücünün arkasındaki adamın başına geçirdiği poşetle yolculuk yapması şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:06:00 -
Kafasındaki poşetle motosiklete binen adam şaşırttı

Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz kişi, başına poşet geçirerek, kasklı motosikletlinin arkasında yolculuk etti.

Koronavirüsten korunmak için başına poşet geçirdiği düşünülen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu.

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