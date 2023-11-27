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Aktüel Kafasına onbeşinci kattan kalıp malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Kafasına onbeşinci kattan kalıp malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-27 21:50:00 -
Kafasına onbeşinci kattan kalıp malzemesi düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir inşaatın 15’inci katından kafasına kalıp malzemesi düşen işçi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir inşaatın 15’inci katından kafasına kalıp malzemesi düşen işçi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Yavansu Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 15’inci katında bulunan metal kalıp malzemesi aşağıda bulunan inşaat işçisi Yemlihan Karakuş’un (60) kafasına düştü. Bir anda yere yığılan Karakuş, yaşanan talihsiz kazada ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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