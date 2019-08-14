Kafasına ağaç dalı düşen hakim ağır yaralandı Kastamonu'nun Araç ilçesinde, salıncak kurduğu ağacın kırılan dalı kafasına düşen Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Mersin ağır yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kafasına kırılan ağaç dalı düşen hakim ağır yaralandı. Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan ilçeye bağlı Kemerler köyüne gelen Ramazan Mersin (28), bir ağaca salıncak kurdu. Mersin'in kafasına, sallandığı sırada kırılan ağacın dalı düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Mersin, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Mersin'in, İstanbul'da Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi.

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