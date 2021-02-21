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Gündem Kafasına adam düşen o kişi konuştu
Gündem

Kafasına adam düşen o kişi konuştu

İstanbul'un Kağıthane otelden atlayan bir şahıs o sırada yolda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. İşgören, "Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 17:48:00 -

Kağıthane Çağlayan'da yolda yürürken üzerine otelden atlayan şahsın düştüğü genç, "Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" dedi.

Kağıthane Çağlayan'da akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57), soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirilmişti. Sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı otelin 1'nci katının penceresinden atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üstüne düşmüştü. Olayda yaralanan İşgören, belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu ifade etti. Hem şahıstan hem de otel sahiplerinden şikayetçi olan İşgören, otelde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını belirtti.

"Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm"

Adamdan ve otelden şikayetçi olduğunu söyleyen Yusuf İşgören, "Olay cuma günü arkadaşıma yardım etmeye gelirken yolda kafama bir şey düştü. O an binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım. Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm. Gördükten sonra yere düştüm. Yere düştükten sonra da gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Şu an başımda ve belimde ağrılar var. İzler ve kırıklar zaten bellidir. Belimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" dedi.

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