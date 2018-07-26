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Kafası 'uçkur'a çalışan Cumhuriyet'ten iğrenç "Tuğçe Kazaz" haberi!

Kendi düşüncesinde olmayan herkese bel altı saldıran "çamuriyet" kafası, bu kez bir kadına yönelik ahlaksız bir haber yaptı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:31
Kafası 'uçkur'a çalışan Cumhuriyet'ten iğrenç "Tuğçe Kazaz" haberi!

YENİAKİT.COM.TR - Mankenliği ve oyunculuğu bırakmasından yakınan Cumhuriyet paçavrası, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğçe Kazaz'ın attığı bir tweeti iğrenç bir şekilde haberleştirdi.

Bilinçaltındaki pisliği ahlaksızca kusan Cumhuriyet, bel altı haber yaparak bir kadına ahlaksızca saldırdı.

Kadınları savunduğunu iddia eden feminist kadın dernekleri ise dut yemiş bülbül gibi yapılan ahlaksız saldırıya ne zamana kadar susacağı merak konusu oldu.

İşte o iğrenç haber başlığı:

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:31
  1. Tuğçe Kazaz
  2. Cumhuriyet
  3. kadın dernekleri

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet18 dk önce
    podyumlarda bedenini sergilemiş sürekli din değiştirmiş birini mi savunuyorsunuz? ...
  • hüseyin hüseyin 20 dk önce
    bunlar başörtülü olan herkese düşman.
  • halimhalim22 dk önce
    Ben neden bel altı hiç bir şey göremiyorum. ...
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