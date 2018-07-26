Kafası 'uçkur'a çalışan Cumhuriyet'ten iğrenç "Tuğçe Kazaz" haberi!

YENİAKİT.COM.TR - Mankenliği ve oyunculuğu bırakmasından yakınan Cumhuriyet paçavrası, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğçe Kazaz'ın attığı bir tweeti iğrenç bir şekilde haberleştirdi.

Bilinçaltındaki pisliği ahlaksızca kusan Cumhuriyet, bel altı haber yaparak bir kadına ahlaksızca saldırdı.

Kadınları savunduğunu iddia eden feminist kadın dernekleri ise dut yemiş bülbül gibi yapılan ahlaksız saldırıya ne zamana kadar susacağı merak konusu oldu.

İşte o iğrenç haber başlığı: