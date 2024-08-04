  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Yerel

Kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 17:00:00 -
Kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kafasını plastik boruya sıkıştıran kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede ikamet eden Levent Keleş'in evin de beslediği kedilerden birinin kafası plastik boruya sıkıştı. Durumu fark eden ikamet sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipleri yaptıkları müdahale ile kediyi kurtarırdı. Evinde çok sayıda kedi besleyen Levent Keleş ise ekiplere teşekkür ederek sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

İtfaiye eri yangına elektrik kaçağına rağmen müdahale etti
İtfaiye eri yangına elektrik kaçağına rağmen müdahale etti

Yerel

İtfaiye eri yangına elektrik kaçağına rağmen müdahale etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükçekmece’de korkutan yangın! İtfaiye bekleniyor Ekrem nerede?
Büyükçekmece’de korkutan yangın! İtfaiye bekleniyor Ekrem nerede?

Gündem

Büyükçekmece’de korkutan yangın! İtfaiye bekleniyor Ekrem nerede?

CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!
CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!

Yerel

CHP'li belediyenin ‘susuz' itfaiye skandalı!

Bir fotoğraf için canından oluyordu! Yardımına itfaiye koştu!
Bir fotoğraf için canından oluyordu! Yardımına itfaiye koştu!

Yerel

Bir fotoğraf için canından oluyordu! Yardımına itfaiye koştu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23