Kafası parmaklıklara sıkışan minik kız kurtarıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul bahçesinde oynarken kafası demir parmaklıklara sıkışan minik kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tekke Mahalle'de gerçekleşen olayda 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde oynayan 5. yaşındaki minik kızın kafası oyun oynarken istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıklara sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar minik kızı sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede minik kızı sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan minik kız, olayın ardından arkadaşları ile oynamaya devam etti.