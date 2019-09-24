Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Sivas’ta kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı24 Eylül 2019 Salı 08:23
Olay Sivas Merkeze bağlı Çöken Köyünde meydana geldi. Yaramaz yavru köpek kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi.
Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarı olamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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