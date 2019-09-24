Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı Sivas’ta kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Olay Sivas Merkeze bağlı Çöken Köyünde meydana geldi. Yaramaz yavru köpek kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarı olamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.