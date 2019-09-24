0553 313 94 23

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Sivas’ta kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

24 Eylül 2019 Salı 08:23
Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Olay Sivas Merkeze bağlı Çöken Köyünde meydana geldi. Yaramaz yavru köpek kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi.

Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarı olamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 08:23
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UMH güçleri Trablus'un güneyinde bir bölgeyi ele geçirdi
    1. UMH güçleri Trablus'un güneyinde bir..
    2. Pakistan Başbakanı İmran Han'dan ABD..
    3. Amerika'dan Türkiye'ye yeni teklif..
    4. İstanbul Başakşehir'den hakem itirazı
    5. Fransa, Almanya ve İngiltere: Aramco..
    6. Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın..
    7. Futbolda 2019'un en iyileri seçildi
    8. İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!
    9. Mor tarlaları 3 ayda 750 bin turist..
    10. Polis alımı ne zaman? Jandarma..
    11. Dünyayı tedirgin eden gelişme! İran'ı...
    12. Bakıcılığını yaptığı ikizlerin..
    13. Kara yollarında son durum
    14. Gerilimi tırmandıracak karar!..
    15. Adana'da FETÖ operasyonu
    16. 40 yıl sonra ortaya çıkan gerçek!
    17. 4 aylık hamile eşini tekme tokat dövdü!
    18. 11 ilde FETÖ operasyonu! 46 gözaltı..
    19. Kafası demir korkuluklara sıkışan..
    20. Kargo şirketinde paketleri açan polis..
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    Yakın kaynaklar açıkladı! Davutoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Yakın kaynaklar açıkladı! Davutoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    ABD'den tüm ülkelere 'Uygur Türkleri' için şaşırtan çağrı!
    ABD'den tüm ülkelere 'Uygur Türkleri' için şaşırtan çağrı!