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Yerel Kafası çitlere sıkışan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti
Yerel

Kafası çitlere sıkışan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kafası çitlere sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 23:08:00 -
Kafası çitlere sıkışan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kafası kulübe çitlerine sıkışan yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler çit tellerini keserek minik köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir balık restoranunda yavru köpeğin kafası köpek kulübesini çeviren çitlere sıkıştı. Köpek tüm çabalara rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayınca durum Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yavru köpeği kurtardılar

Restorana gelen ekipler, çitleri keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

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