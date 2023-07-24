Kafanız karışmıyor mu laikçiler? Yunanistan’ın Lozan sevdası depreşti

Cumhuriyet yazarı Alev Coşkun, "Lozan, Türkiye'nin tapu senedidir" dedi. Yunanistan ve Fransa da Lozan üzerinden siyasi mesaj vermeye kalktı ve söz konusu sözleşmenin değiştirilemeyeceğini savundu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili'nde, söz konusu söylemler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, "Yunanistan demiş ki, Lozan'a dokundurtmayız. Burada ters bir mantık yok mu? Şimdi ben şyöle bakıyorum, Türkiye'nin varlığının teminası Lozan ise, Alev Coşkun'un dediği gibi. Yani Türkiye'nin varlığını Yunanistan mı tanıyacak? Yunanistan sayesinde mi Türkiye var olmuş olacak? Ya da İngiltere, 'Ben Lozan'ı tanımıyorum' derse Türkiye diye bir devlet olmayacak mı? Nasıl bir mantık var ben çözemiyorum." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Siz Yunanistan'a bıraksanız şimdi der ki, "İstanbul şu an işgal altında. İstanbul aslında bizimdir." Lozan, kendi menfaatleriyle örtüşmese Lozan'ı niye savunsun? İzmir, İstanbul halen İstanbul'da olduğu halde neden Yunanistan Lozan'ı savunuyor, diye sorulursa... Biz İzmir ve İstanbul ile yetindiğimiz için Yunanistan Lozan'ı savunuyor.

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