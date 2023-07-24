  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

İlk kez çıkıyor! Düşmanın elini kolunu bağlayan silah

İmamoğlu'nun aile şirketine 3 milyonluk tazminat şoku!

Eşinin yüzüne bakamayan Kemal: CHP’de temiz adam yok!

İmamoğlu o CHP'liyle Kılıçdaroğlu'nun önünde birbirine girdi! "Sokağa çıkamıyorsun, gelmiş konuşuyorsun"

Ateist ve Kemalistlerin üstadı Muazzez İlmiye Çığ'ın cehaleti ifşa oldu! Bırak Sümerleri, Mustafa Kemal hakkında temel bilgilere bile vakıf değil!

Kılıçdaroğlu'na "Aday olmasını isteyenler devletin adamı" diyen bakın kim çıktı!

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkan bile isyan etti! Melek Mızrak Subaşı çileden çıkardı

İspanya'da sandıktan 'belirsizlik' çıktı

Ukrayna Moskova'ya İHA'larla saldırdı
Siyaset Kafanız karışmıyor mu laikçiler? Yunanistan’ın Lozan sevdası depreşti
Siyaset

Kafanız karışmıyor mu laikçiler? Yunanistan’ın Lozan sevdası depreşti

Yeniakit Publisher
2023-07-24 15:13:00 -
Kafanız karışmıyor mu laikçiler? Yunanistan’ın Lozan sevdası depreşti

Yunanistan'ın Lozan Anlaşması hakkındaki son açıklaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Cumhuriyet yazarı Alev Coşkun, "Lozan, Türkiye'nin tapu senedidir" dedi. Yunanistan ve Fransa da Lozan üzerinden siyasi mesaj vermeye kalktı ve söz konusu sözleşmenin değiştirilemeyeceğini savundu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili'nde, söz konusu söylemler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, "Yunanistan demiş ki, Lozan'a dokundurtmayız. Burada ters bir mantık yok mu? Şimdi ben şyöle bakıyorum, Türkiye'nin varlığının teminası Lozan ise, Alev Coşkun'un dediği gibi. Yani Türkiye'nin varlığını Yunanistan mı tanıyacak? Yunanistan sayesinde mi Türkiye var olmuş olacak? Ya da İngiltere, 'Ben Lozan'ı tanımıyorum' derse Türkiye diye bir devlet olmayacak mı? Nasıl bir mantık var ben çözemiyorum." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Siz Yunanistan'a bıraksanız şimdi der ki, "İstanbul şu an işgal altında. İstanbul aslında bizimdir." Lozan, kendi menfaatleriyle örtüşmese Lozan'ı niye savunsun? İzmir, İstanbul halen İstanbul'da olduğu halde neden Yunanistan Lozan'ı savunuyor, diye sorulursa... Biz İzmir ve İstanbul ile yetindiğimiz için Yunanistan Lozan'ı savunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

22 Ağustos 1923: Lozan Anlaşmasının 2. Meclis Tarafından Kabul Edilmesi
22 Ağustos 1923: Lozan Anlaşmasının 2. Meclis Tarafından Kabul Edilmesi

Tarih

22 Ağustos 1923: Lozan Anlaşmasının 2. Meclis Tarafından Kabul Edilmesi

2023'de Türkiye'de Lozan Antlaşması ile ilgili araştırmadan çıkan sonuçlar! Çok şaşıracaksınız...
2023'de Türkiye'de Lozan Antlaşması ile ilgili araştırmadan çıkan sonuçlar! Çok şaşıracaksınız...

Aktüel

2023'de Türkiye'de Lozan Antlaşması ile ilgili araştırmadan çıkan sonuçlar! Çok şaşıracaksınız...

Lozan’a sarılan kemalistleri köşeye sıkıştıran sorular
Lozan’a sarılan kemalistleri köşeye sıkıştıran sorular

Gündem

Lozan’a sarılan kemalistleri köşeye sıkıştıran sorular

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması
Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması

Gündem

Meclis Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması' açıklaması

İşte o 8 aylık bekleme bulmacası! Lozan'ın görünmeyen maddesi
İşte o 8 aylık bekleme bulmacası! Lozan'ın görünmeyen maddesi

Gündem

İşte o 8 aylık bekleme bulmacası! Lozan'ın görünmeyen maddesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23