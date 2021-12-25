Kafaları karıştı! Yerli aşıyı önce gömdüler, sonra övdüler

Bir günü bir gününü tutmayan Cumhuriyet gazetesi, yine kendi kendini tekzip etti. Sırf AK Parti Hükümeti’ne kara çalmak için yaptığı haberlerde hiçbir tutarlılık kaygısı gözetmeyen Cumhuriyet, önceki gün yayınladığı yerli aşı haberini bugün bir nevi yalanladı.

Dün öyle bugün böyle

23 Aralık Perşembe günkü nüshasında “TURKOVAC acil kullanım onayı aldı, bilim insanları paylaşılmayan sonuçlar nedeniyle tepkili” başlığıyla verdiği haberde yerli aşıyı itibarsızlaştırmaya çalışan ve tababet değil ihanetle görevli Türk Tabiplerİ Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten’in “Henüz bizimle paylaşılan bilimsel bir veri yok. Bakan, acil kullanım onayı verdi ama elimizde yeterli bilimsel kanıt olmadığı için bu karar şüpheyle karşılanabilir. Bakanlık ne gibi bir çalışma yaptı, bunların sonuçları nedir bilim dünyasına açıklanmadı. Sadece erken dönem sonuçlarına göre bir karar alındı. Yani yeterli bilimsel çalışma olmadan açıklanmış bir karar” ifadelerine yer veren Cumhuriyet, bugün ise 180 derece tersi bir habere imza attı. Zik zaklı yayın politikası sebebiyle güvenilirliğini iyice yitiren gazete, yeni haberinde ise yerli aşıya övgüler düzdü. Birinci sayfasından yerli aşı üretiminin desteklenmesi çağrısı yapan gazete, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün “Dışa bağımlılığın önlenmesi için kamu ve özel sektörde yerli/milli aşı üretiminin desteklenmesi gerek” sözlerini ön plana çıkardı. Cumhuriyetçilerin önceki günkü yerli aşı karşıtı haberinin aksine methiyelerin yer aldığı haberde, Ertürk’ün “Devlet tarafından satın alma yoluyla temin edilecek aşıların ihale süreçlerinde yerli üretim korunmalıdır” ifadelerine de yer verildi.